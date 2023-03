Shakira es vista en Nueva York con este famoso presentador Shakira viajó a Nueva York con sus hijos Sasha y Milan, y fue vista compartiendo en la Gran Manzana con este famoso presentador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira viajó a Nueva York con sus hijos Sasha y Milan, y ha estado disfrutando de la Gran Manzana. Después del éxito global de sus temas con Bizarrap y Karol G, la cantante colombiana se tomó un merecido descanso. La expareja de Gerard Piqué parece estar disfrutando su soltería y fue vista en un partido de hockey con el presentador Carson Daly. Si bien cada vez que Shakira es vista acompañada de un hombre, surgen rumores de posible romance, lo cierto es que ella y Carson han sido amigos durante años, desde que trabajaron juntos en The Voice. Se conocieron cuando Carson era presentador del programa Total Request Live de MTV, donde entrevistó a muchos cantantes. Carson está casado con la bloguera Siri Daly, con quien tiene cuatro hijos. El equipo de hockey compartió en Twitter una foto de Shakira y Carson Daly en el juego y las redes sociales enloquecieron. La estrella de 46 años se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y habló de este momento en su vida. "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la canción ha sido tan importante para mí, es una manera saludable de canalizar mis emociones", dijo sobre su tema con Bizarrap. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Shakira Shakira | Credit: Bruce Glikas/WireImage "Después de lanzar esta canción siento que no solo tengo fans, sino una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que piensan y sienten como yo, que ha tenido que soportar tanta mierda como yo lo he hecho. Y aunque escribí la canción para mí, siento que estaba destinada a muchas mujeres que necesitaban un foro y una voz que las representara", añadió Shakira en su entrevista con Jimmy Fallon.

