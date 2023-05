¡Shakira disfrutando en Miami junto a Tom Cruise! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tom Cruise, Shakira en la formula 1 miami Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¡Estas son las fotos de Shakira y Tom Cruise que han revolucionado las redes! ¿Se viene acaso una colaboración entre la colombiana y el actor de Hollywood? Empezar galería Shakira y Tom Cruise Tom Cruise, Shakira en la formula 1 miami Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¡Shakira y Tom Cruise juntos! La cantante colombiana y el actor estadounidense fueron captados disfrutando del Miami Grand Pix de la Formula 1 en Miami. Shakira y Tom compartieron un palco y platicaron amenamente ¿Será que veremos alguna colaboración entre ambos? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Bad Bunny abofeteó a Damian Priest Bad Bunny le da un cachetazo a Damien Priest en la conferencia de prensa de la WWE Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Group ¡Bad Bunny abofeteó al luchador Damian Priest en una conferencia de prensa de WWE! Durante la pelea, el conejito malo deslumbró haciendo una serie de movimientos que lo llevaron a ganar el combate en una épica lucha, en San Juan. 2 de 6 Ver Todo Becky G pone a bailar con su música becky g formula 1 patron Credit: Angel Montalvo La estrella Becky G interpretó sus mejores éxitos musicales en una fiesta de Patrón con motivo del fin de semana de la carrera de autos Miami Grand Prix. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Rihanna y ASAP Rocky cita romántica en Nueva York Rihanna y ASAP Rocky derrochan estilo en Nueva York durante una cita romántica Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Rihanna y ASAP Rocky derrocharon estilo en Nueva York durante una cita romántica. 4 de 6 Ver Todo Alexa Olavarria, Michelle Posada y Evaluna Montaner en la alfombra azul evaluna montaner, Azucena Cierco, Alexa Olavarria, Michelle Posada en la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas en la Música Credit: M&M The Agency Bellas y talentosas. Alexa Olavarria, Michelle Posada y Evaluna Montaner posaron así de divertidas en la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. 5 de 6 Ver Todo Jessica Biel de compras Jessica Biel sale de compras en Melrose en un look double denim Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La actriz Jessica Biel salió de compras en Los Ángeles con un look de denim. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

