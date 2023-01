Así lucía Shakira en el certamen de belleza de Señorita Colombia 1999 ¿Lo recuerdas? La estrella pop tuvo una sonada participación musical durante dicho concurso, ¡así lucía hace 24 años! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En plena vísperas de que se celebre en Nueva Orleans las 71ma edición de Miss Universo ha resurgido en la red un video de Shakira durante el certamen de belleza de Señorita Colombia que fue grabado hace 24 años y que muestra cómo el tiempo no ha pasado por la artista pop. El video fue grabado en el 1999 durante la emisión nacional del Concurso Nacional de Belleza grabado en el Centro de Convenciones Julio César Turbay y donde resultó ganadora Catalina Acosta Albarracín, representante del departamento de Cundinamarca. "Acepté cantar en el reinado porque será el último del milenio y porque, a pesar de que esté por fuera, trabajando y haciendo muchas cosas para tratar de construir una carrera que me pueda durar por varios años, siempre pienso en ustedes, en mi país, porque los amo", exclamó la intérprete de "Waka Waka" y "Te felicito", antes de iniciar su actuación con el tema "Moscas en la casa". En el video se observa la melena rubia que desde hace algunos años distingue a la cantante quien va vestida con pantalones entallados de cuero y un sencillo top luciendo sus atlético cuerpo. Shakira en Miss Colombia 1999 Credit: YouTube/pantallazo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella colombiana sigue en el ojo del huracán por su separación del exfutbolista Gerard Piqué y su anticipada —y al parecer pospuesta— mudanza a Miami. Aunque la expareja ya ha llegado a un acuerdo legal sobre los términos de custodia de sus hijos Sasha y Milan, el traslado de la cantante y sus hijos a la Florida ha quedado en entredicho luego de que se reportara que Shakira permanecería en Barcelona por una razón de peso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así lucía Shakira en el certamen de belleza de Señorita Colombia 1999

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.