Shakira en muy buena compañía, JLo y Ben Affleck visitan una feria y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira es vista con el cabello alisado durante una salida con su hermano en Barcelona Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Shakira Shakira es vista con el cabello alisado durante una salida con su hermano en Barcelona Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Así de sonriente se dejó ver la cantante colombiana de 45 años en Barcelona. La intérprete de "Hips don't lie" iba acompañada de su hermano Tonino. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Ben Affleck y Jennifer Lopez llegan al Malibu Chili Cook-Off en atuendos blancos a juego Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante de 53 años y su esposo, el actor Ben Affleck, fueron fotografiados en una feria en Malibú. La pareja estuvo acompañada de los hijos de JLo y Marc Anthony, Emme y Max. 2 de 7 Ver Todo Danilo Carrera Ariadne Díaz y Danilo Carrera en una escena de la telenovela "Vencer La Ausencia Credit: Mezcalent Ariadne Díaz y el actor ecuatoriano grabando una escena de la telenovela Vencer la ausencia, producción de Rosy Ocampo que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Daniela Romo Daniela Romo celebra 50 años sobre el escenario Credit: Mezcalent La intérprete de "Yo no te pido la luna" anunció tres conciertos con los que festejará cinco décadas de trayectoria artística. Los shows se llevarán a cabo el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, el 6 de octubre en Guadalajara y el 7 en Monterrey. ¡Enhorabuena! 4 de 7 Ver Todo Gaby Spanic Gaby Spanic presentó su línea de cepillos de dientes en un meet & greet con sus fans en Sao Paulo Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La artista venezolana presentó su línea de cepillos de dientes en un meet & greet con sus fans en São Paulo. 5 de 7 Ver Todo Café Tacvba Café Tacvba en el Festival Vive Latino Credit: Mezcalent La banda mexicana arrasó en el Festival Vive Latino, en Zaragoza, donde interpretó sus éxitos musicales. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daddy Yankee Daddy Yankee Mohegan Sun Credit: Cortesía Mohegan Sun El Cangri estremeció a las 10,000 almas que abarrotaron la Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, hasta donde el puertorriqueño llevó su espectacular gira La última vuelta, con la que se está despidiendo de los escenarios. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

