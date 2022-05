Shakira jugando con sus hijos en la playa usando un bikini de tiritas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid UK/ Grosby Group La estrella pop Shakira usó un coqueto traje color morado, luego se cambió a un estilo surfista para jugar con sus hijos Sasha y Milan. Además: Eugenio Derbez estrena su nueva película en Hollywood y Paris Hilton ¡en la Casa Blanca! Míralos. Empezar galería Sol y mar Shakira en la playa Credit: Backgrid UK/ Grosby Group La estrella pop Shakira se apareció por las playas de Ibiza usando shorts y este top estilo surfista para pasar un día de sol con sus hijos Sasha y Milan (no fotografiados). 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Wow! Shakira Credit: Backgrid UK/ Grosby Group Posteriormente se descubrió para mostrar este coqueto traje morado que reveló su mundialmente famosa figura. 2 de 10 Ver Todo ¡Oiga, joven! Samara Weaving y Eugenio Derbez Hulu "The Valet" Premiere Credit: Getty Images El que sigue imparable en Hollywood es el mexicano Eugenio Derbez a quien captamos en el histórico Montalban Theater de Los Ángeles durante la premiere de su nueva cinta The Valet (HULU) al lado de su coestelar, Samara Weaving. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Con los amigos El buki y su esposa Credit: Mezcalent Por cierto que en dicha premiere captamos a Marco Antonio Solís "El Buki" con su esposa Cristy Solís celebrando el estreno de su amigo y paisano. 4 de 10 Ver Todo Muy agradecido Principe William Camiseta de princesa Charlotte Credit: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images En Edimburgo, Escocia, captamos al príncipe William observando la camiseta que le regalaron con el nombre de su hija, la princesa Charlotte, durante un evento caritativo. 5 de 10 Ver Todo ¡Albricias! sunny hostin Safe Horizon gala Credit: Safe Horizon/DP Jolly Y en el mundialmente famoso Ziegfeld Ballroom de Nueva York captamos a la autora, periodista y tres veces ganadora al Emmy, Sunny Hostin, recibiendo un premio de manos de Richard Plansky, integrante de la junta directiva de la organización Safe Horizon y y Director general regional de America del Norte de la firma, Kroll, durante la 26va entrega de los Champion Awards que otorga dicha organización que ayuda a sobrevivientes de violencia en la Gran Manzana. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Señora presidenta! Paris Hilton Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y frente a la mundialmente famosa Ala Oeste de la Casa Blanca captamos a la multimillonaria Paris Hilton formalmente vestida para participar en una protesta solicitando un freno al abuso institucional de menores en los Estados Unidos. 7 de 10 Ver Todo Muy dulce Russell Thomas Coley Campany premiere Candy Credit: Cortesía En el Thompson Hotel, de LosÁngeles, CA., captamos a los actores Coley Company y Russell Thomas (der.), en el after party de la premiere de miniserie Candy (HULU), que estelariza Jessica Biel. 8 de 10 Ver Todo Puro sabor Grupo Niche concierto Unidos en la Musica Miami Credit: Cortesía Y en el Francis Field de St Augustine., FL., captamos al legendario Grupo Niche en plena a actuación para celebrar el festival internacional Unidos en la Música. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En forma Alexandra Daddario Matches with Her Sister Catharine in Aerie Swimwear Credit: Josh Brasted, Getty Vimos a Alexandra Daddario practicando paddleboard en un lago en New Orleans, LA. La actriz y su hermana lucían divinas ataviadas con un traje de baño de Aerie. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

