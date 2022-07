¡Adiós tristeza! Shakira disfruta de su soltería y muestra su lado más alegre en estas imágenes A pesar de su reciente separación con Gerard Piqué, la cantante colombiana desborda alegría, felicidad y mucha ilusión por todo lo que viene a su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de los pesares, Shakira sigue sonriendo y bailándole a la vida. Sus más recientes imágenes en las redes así lo demuestran. Aunque su separación de Gerard Piqué ha supuesto una triste noticia, la cantante es todo alegría y buena energía en sus apariciones. La colombiana sorprendió a sus millones de seguidores con unos videos donde le pone sal a la vida. Baila, ríe, canta, bromea y comparte coreografías con las que invita a sus fans a que disfruten de sus pasos. En su actual aparición en el programa de la NBC, Dancing with myself, Shakira lo está dando todo junto a sus compañeros Nick Jonas, Liza Koshy y Camille Kostek. Cada imagen de ella en el show es una fiesta que motiva e invita a la alegría a sus colegas. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images) Aunque como se suele decir en estos casos, la procesión vaya por dentro, de puertas para afuera, la artista está inmersa en sus proyectos, tanto musicales como televisivos, y, sobre todo, en repartir felicidad a sus hijos, Sasha y Milan, sus más grandes amores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus recientes posts, Shakira mueve las caderas como solo ella sabe videos con los que conecta con su público, su otro gran apoyo. Un entusiasmo contagioso que hasta ha llevado a su compañero de programa, Nick, a atreverse con la salsa y disfrutar de la música latina. De momento el verano se presenta productivo para Shakira y, aunque muchos medios ya apuntan a que se mudará para a Miami donde comenzará una nueva vida, la intérprete todavía no ha confirmado que vaya a dar el paso de dejar Barcelona y el hogar que compartía con el futbolista.

