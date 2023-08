Shakira disfruta de la vida nocturna tras su reciente soltería Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira recién soltera se divierte con amigas hasta altas horas de la noche en WeHO Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Soltera y radiante! La colombiana Shakira se divirtió hasta altas horas de la noche en Los Ángeles. Empezar galería Shakira de fiesta en Los Ángeles Shakira recién soltera se divierte con amigas hasta altas horas de la noche en WeHO Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La intérprete colombiana Shakira, recién soltera, se divirtió con amigas hasta altas horas de la noche en West Hollywood. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Christian Chávez celebró su cumpleaños al estilo Barbie Christian Chávez se reúne con sus compañeros de RBD: Anahí, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Dulce María, para celebrar su cumpleaños 40 con una fiesta al estilo Barbie Credit: Mezcalent Christian Chávez se reunió con sus compañeros de RBD: Anahí, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Dulce María, para celebrar su cumpleaños 40 con una fiesta al estilo Barbie, a unos días de arrancar su gira mundial #SoyRebeldeTour. 2 de 6 Ver Todo Arrancó la gira de Luis Miguel Luis Miguel inicia su gira "Luis Miguel Tour" en el Movistar Arena de la capital argentina Credit: Mezcalent El cantautor mexicano Luis Miguel inició su gira 'Luis Miguel Tour' en el Movistar Arena de la capital argentina, donde ofrecerá 10 conciertos más. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sebastian Yatra y Aitana Ocaña de vacaciones en Ibiza Sebastian Yatra y Aitana Ocaña suben la temperatura durante sus vacaciones de verano en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Sebastian Yatra y Aitana Ocaña subieron la temperatura durante sus vacaciones de verano en Ibiza. 4 de 6 Ver Todo Andrés Palacios y Sofía Castro grabando Tierra de esperanza Andrés Palacios y Sofía Castro en una escena de la telenovela "Tierra de Esperanza Credit: Mezcalent Andrés Palacios y Sofía Castro grabando una escena de la telenovela Tierra de esperanza, producción de José Alberto "El Güero" Castro que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision en Estados Unidos. 5 de 6 Ver Todo Erika Buenfil, Natalia Tellez y José Eduardo Derbez se toman una foto del recuerdo Erika Buenfil, Natalia Tellez y José Eduardo Derbez son unos de los jueces en el reality "Veo Cómo Cantas" (TelevisaUnivision), que se transmite cada domingo en horario estelar Credit: Mezcalent Los jueces del reality Veo cómo cantas (TelevisaUnivision) Erika Buenfil, Natalia Tellez y José Eduardo Derbez posando tras bastidores del show. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

