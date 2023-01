Shakira "desolada" tras enterarse de que Clara Chía se metía en su casa cuando aún era feliz con Piqué Shakira ha tenido que tragar en seco ante la cantidad de informaciones que han salido a la luz estos últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras anunciar su separación de Gerard Piqué, muchas son las cosas que Shakira ha tenido que tragar en seco, sobre todo la cantidad de informaciones que han salido a la luz estos últimos meses. Ahora es una fuente que confirma a Page Six que la colombiana está "desolada" luego de que los fans filtraran un video de 2021 en el que aparece Clara Chía Martí haciendo una entrevista de zoom nada más y nada menos que desde su propia casa, mientras ella y los niños estaban de viaje. Y en este caso, no solo es la supuesta infidelidad la que podría estar afectando a la cantante, sino también la intromisión en su espacio íntimo, ya que era la casa que la expareja compartía y en la que en ese momento estaban "felizmente juntos", de acuerdo con la fuente. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent Shakira está "devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa en la casa que compartía con sus hijos", afirmó. La fuente sostuvo que ambos "todavía estaban muy juntos en ese momento. Es devastador para ella enterarse de que este asunto había durado mucho más de lo que imaginaba", indicó la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ciertamente muchas son las decepciones que Shakira se ha llevado de Piqué en los últimos tiempos. La cantante está muy molesta con el futbolista luego de que usara un lenguaje para adultos en un streaming en el que Milan participó.

