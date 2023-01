Gerard Piqué da un paso más en su relación que da sentido al triste mensaje navideño de Shakira El futbolista y Clara Chía protagonizaron un nuevo episodio que supone otro inesperado golpe para la artista en estos momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada del 2023, Shakira compartió unas palabras para felicitar a todos el nuevo año. Un escrito en el que no esconde su dolor, pero también sus ganas de mirar hacia adelante con optimismo. Días después de ese mensaje, se entiende mucho más a lo que podía referirse con eso de "aunque continúen abiertas nuestras heridas". Esta semana, el paparazzi Jordi Martín, experto en el caso de la ya expareja, compartía unas llamativas imágenes de Gerard Piqué en estas fiestas. En ellas, el futbolista ha dado un paso público más con su pareja, Clara Chía. El programa El gordo y la flaca daba la primicia. Shakira y Gerard Pique Shakira y Gerard Pique | Credit: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images (2) Mientras la colombiana se perdía en el desierto, su expareja planificaba unas románticas vacaciones con su actual pareja Clara Chía, de las que ya hay material visual. El fotógrafo español así lo mostró en el show de Lili Estefan y Raúl de Molina. Los tortolitos viajaron a los Pirineos para estas señaladas fechas. Pero eso no fue lo único llamativo, junto a ellos estuvieron los padres del deportista, su hermano y sus abuelos por parte de madre. Clara Chía y Gerard Piqué Clara Chía junto a Gerard Piqué y su familia en Navidad | Credit: Photo © 2023 Lagencia Press/The Grosby Group Enero 4, 2023 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes muestran la estrecha relación entre Clara y la madre de Piqué. Todos se dejaron ver de lo más felices, sonrientes y como una familia muy bien avenida. Además, según el reportero, se hospedaron en la casa de vacaciones que en su día se hicieron Shakira y el futbolista. Poco después de este romántico encuentro, Shakira compartía esa felicitación de fin de año en la que reconoce el gran dolor después de todo lo vivido. Una traición que continúa dando de qué hablar. A todo lo sucedido, hay que sumarle la rapidez con la que el padre de sus hijos ha rehecho su vida sentimental y sigue dando pasos de gigante. Para muchos, incluso ya suenan campanas de boda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué da un paso más en su relación que da sentido al triste mensaje navideño de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.