Famoso fotógrafo cuenta cómo está Shakira: "La vi más triste y desolada que nunca" Jordi Martín, autor de las fotos de Gerard Piqué con su nueva pareja y de las más recientes de Shakira cabizbaja y decaída, ha compartido el sufrimiento que ha visto en la cantante. "No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y sus risas, besos y abrazos con su nueva pareja, Clara Chía, han dado la vuelta al mundo estos días. En medio de su proceso de separación de Shakira, el futbolista ya se deja ver de lo más ilusionado con la joven de 23 años y acaba de ser captado en la boda de un amigo con ella. El autor de las primeras fotos exclusivas de los tortolitos es Jordi Martín, quien las mostró en el programa El gordo y la flaca esta semana. En Barcelona, donde por ahora viven ambos, es que el fotógrafo español ha conseguido estas imágenes tan solicitadas. Su objetivo acaba de conseguir otras instantáneas, unas menos alegres que las del deportista. Jordi compartió sus más reciente trabajo con Shakira y sus hijos mientras se encontraban en el parque jugando. Al hacerles pudo percibir la tristeza que atraviesa la cantante colombiana en estos momentos. "La vi más triste y desolada que nunca", escribió junto a un video. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images The Recording Academy) "Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El gordo y la flaca. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño", añadió en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Asegura que lleva 12 años siguiendo a Shakira y nunca la había visto así. Las fotos son del día después a la publicación de las de su ex con Clara. Razón más que de peso para encontrarse de bajón y afectada. Aún así, Jordi compartió que fue muy amable con él. "Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta", le expresó. Él no ha sido el único en opinar así sobre la actuación de Gerard, Lili Estefan también se ha mostrado en desacuerdo con su comportamiento. "Nadie le pide a Piqué que esté enamorado de Shakira para el resto de su vida, pero uno debe de ser mejor exmarido que marido y cuando tú ves a un hombre que le importa poco, que le importe nada de lo que está pasando y quiere hacer su vida, esto es un problema", expresó contundente la presentadora cubana.

