Shakira desnuda su corazón al compartir esta dolorosa imagen: "Sabía que esto pasaría" Después de publicar varias frases con mensajes misteriosos, ahora la cantante colombiana ha provocado conmoción con su último y llamativo video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se viene temazo. Al menos eso parece. A juzgar por las palabras, frases y publicaciones recientes de Shakira, todas ellas muy relacionadas con el dolor de un corazón herido, la colombiana podría estar creando el disco de su vida. Su dura experiencia tras la ruptura con Gerard Piqué parece que sería la temática abordada. Y, aunque todo son suposiciones, lo compartido por la artista hasta ahora coincide con lo que ha atravesado en su vida durante los últimos meses. Primero fueron unas frases llamativas, pero lo más reciente ha sido un video que ha desatado el caos más absoluto de sus seguidores, quienes no pueden esperar a escuchar lo que la feliz mamá se trae entre manos. Shakira Shakira | Credit: The Grosby Group Después de dar como aperitivo frases como "No fue culpa tuya, tampoco mía. Fue culpa de la monotonía", ahora llegan los videos. El que compartía este sábado en sus redes no podía ser más gráfico de lo que significa un corazón pisoteado y hecho pedazos. "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", lee la nueva frase que ha adelantado la intérprete de "Te felicito". Nominada a los Latin Grammy del 2022, Shakira promete un cierre de año y, sobre todo, un 2023 cargado de la pasión, la entrega y la buena música a la que siempre ha tenido acostumbrados a sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones a estas imágenes no se han hecho esperar. La mayoría han resonado como un fuerte aplauso en forma de palabras con las que apoyan a la artista de forma incondicional. "Pronto verás el sol brillar", "Tú qué fuerza, mi niña", "Todo pasa", "Esta es la esencia de Shakira", "Se viene temazoooo", "Mereces comerte el mundo sin piedad", "Suéltalaaaaaa", "Demasiada mujer", escribieron tan solo un parte. Por ahora, habrá que esperar a la nueva creación de Shakira, una de las canciones que más expectativas está generando y que promete dar mucho ritmo, inspiración y respuestas.

