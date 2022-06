Shakira denuncia a acosador que le propuso matrimonio Un hombre ha estado enviando a Shakira diversas cartas de amor a su domicilio en Barcelona, España; por ello, la cantante ha decidido tomar acciones legales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Shakira y Gérard Piqué terminaron su relación sentimental de doce años, tras rumores de supuesta infidelidad por parte del futbolista. Por ello, el lunes 20 de junio de 2020, llamó la atención que un aparente fanático envió a la casa de la cantante, en Barcelona, España, una propuesta de matrimonio, según reportó el medio Europa Press. Lo que parecía ser un acto romántico, no fue del agrado de la colombiana; por el contrario, lo considera un acto de acoso, y ahora diversos medios locales han informado que ha decidido tomar acciones legales en contra de la persona responsable de diversas declaraciones amorosas. "Te quiero mujer bonita"; "Vengo aquí por ti, mi amor" y "Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte", fueron algunos de los mensajes que el hombre que se hace llamar Alex le dejó a la también compositora y bailarina. Según ha mencionado la prensa española que este sujeto es de origen ruso y ha sido visto merodeando el inmueble de la intérprete de "Ojos así", donde habita sola con sus dos hijos, Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente; lo cual, ha resultado aún más preocupante. Ante ello, el hermano de la famosa, Tonino Mebarak, acudió a las autoridades para denunciar el hecho cuando las cartas en el buzón del hogar de su hermana se han convertido en algo frecuente. Shakira - 2022 NBCUniversal Upfront Shakira | Credit: Roy Rochlin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto y ha continuado realizando sus actividades profesionales de manera habitual. De hecho, se ha especulado que busca mover su domicilio a los Estados Unidos, donde, supuestamente, ya busca una casa en Miami, Florida, para vivir con sus hijos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira denuncia a acosador que le propuso matrimonio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.