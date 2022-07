Shakira dedica un conmovedor mensaje a su padre en su momento más delicado de salud La cantante colombiana compartió imágenes de su padre junto a sus hijos a las que acompañó con estas palabras de fuerza, aliento y amor a su progenitor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, su familia es siempre lo primero. Por eso, las redes de Shakira no solo son un desfile de videos sobre sus proyectos, bailes y momentos de éxito, también son un canal directo a su corazón y los que habitan en él. Este sábado, la cantante compartía una entrañable publicación en sus diferentes perfiles dedicada a su gran amor, su padre, William Mebarak, quien atraviesa un delicado momento de salud. Las imágenes muestran a su progenitor junto a sus nietos, sonriendo de pura felicidad y con la alegría que siempre le ha caracterizado. Junto a las instantáneas, el mensaje de la colombiana, una auténtica declaración de amor al abuelo de sus peques. Un escrito con el deja claro que espera que más pronto que tarde, vuelva a estar así de feliz y sonriente junto a sus hijos. Shakira Shakira con su padre | Credit: Twitter/Shakira "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", le expresó con profundo amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que denotan esperanza y el convencimiento de que, a pesar del difícil episodio que está pasando el patriarca de la familia, su ímpetu y su fortaleza lograrán que todo vuelva a ser como antes y regrese a casa con sus nietos. esposa e hijos. Shakira ha vuelto a conmover a sus público al ser capaz de abrir su corazón de par en par y mostrar su lado más vulnerable en un momento tan sensible. El afecto, admiración y amor a su padre está por encima de todo, y así lo ha demostrado una vez más con esta dedicatoria tan positiva. Los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores se multiplicaron, en ellos le mandaron la mejor de las energías y un sinfín de corazones para que la recuperación de su papá sea lo antes posible y pueda seguir colmándoles de alegría y dicha.

