Shakira se encuentra de luto tras la muerte de un familiar La cantante acudió al funeral en Barcelona donde se la percibió visiblemente afectada. Una pérdida que llega en un delicado momento de su vida personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Shakira ha sufrido un duro golpe esta semana tal y como se ha informado desde España. El programa de TVE, Corazón, ha compartido una noticia de última hora en la vida de la artista. Según informaba su presentadora, la comunicadora Anne Igartiburu, la colombiana acudía a un funeral esta semana tras la muerte de un familiar. El programa de corazón mostraba unas imágenes de la artista vestida de negro y desolada ante el doloroso acontecimiento. Shakira Shakira | Credit: Grosby Group Una noticia que apenas acaba de ver la luz y de la que se desconoce todavía de quién se trata. El espacio televisivo informaba tan solo la partida de este familiar allegado y de la asistencia de Shakira al tanatorio, tal y como muestran las fotos de su llegada. Un duro golpe que llega cuando la intérprete de "Te felicito" se encuentra en pleno proceso legal por la custodia de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A eso hay que sumarle las recientes imágenes del escándalo donde su expareja, Gerard Piqué, ya no esconde su amor con una joven de 23 años, Clara Chía, empleada de su empresa Kosmos. Shakira Shakira | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) La buena noticia que sí ha recibido y contado a sus fans en estos días es que su canción con Rauw Alejandro se encuentra entre las 20 más escuchadas del mundo según compartió Spotify. Su trabajo y el amor de sus hijos están siendo los pilares fundamentales para hacer frente a este complicado periodo de su vida.

