Shakira de defiende de señalamientos en el caso Pandora Papers Tras darse a conocer, supuestamente, que Shakira tenía empresas que trabajaban en paraísos fiscales, la cantante habla sobre estos señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero, Shakira fue señalada por el fisco de España de presuntamente cometer fraude fiscal por 17.4 millones de dólares a Hacienda tras no pagar los impuestos correspondientes de la renta (IRPF) y patrimonio habiendo afincado su residencia en este país a partir de 2011. Ahora, está siendo involucrada en el escándalo titulado Pandora Papers (Papeles de Pandora), donde se dieron a conocer documentos confidenciales que fueron filtrados a la prensa y se menciona a diversos famosos, políticos y empresarios que han utilizado paraísos fiscales para desviar fondos o ocultar ganancias a los sistemas tributarios de sus respectivos países. Ante ello, la intérprete de "Can't remember to forget you" se defiende de estas acusaciones, debido a que, de acuerdo con el diario británico The Guardian, uno de los medios que analizó los mencionados documentos filtrados, la cantante trasladó sus "activos musicales, derechos intelectuales y marcas", valorados en 31.6 millones de euros (36.6 millones de dólares), a su sociedad Turnesol Limited, con sede en Malta. De acuerdo con la también compositora todas las sociedades empresariales de las que forma parte había sido "debidamente declaradas" a las autoridades tributarias españolas por medio del impuesto del Patrimonio y el de la Renta de las Personas Físicas. Ademas, fueron "constituidas conforme a la legislación aplicable", mencionó en un comunicado que ha sido retomado por diversos medios de comunicación a nivel internacional. También dejó claro que dichas compañías se crearon con un fin operativo concreto y hoy carecen de rentas y actividad, por lo que se encuentran en proceso de liquidación. Shakira Dorado Tour 2021 Shakira | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, se desconoce si Shakira deberá realizar algún procedimiento legal tras esta información. Mientras tanto, el proceso jurídicos con el fisco español continúa, aunque se menciona que ya realizó los pagos correspondientes que se le imputan.

