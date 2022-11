Shakira presenta reveladora información sobre la salud de su padre El padre de Shakira, William Mebarak Chadid, atraviesa por diversos problemas de salud. Ahora, la cantante da a conocer un reporte de su estado actual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que William Mebarak Chadid, padre de Shakira, está atravesando por importantes problemas de salud. De hecho, ahora mismo está hospitalizado en Barcelona, España, donde radica desde algún tiempo. La cantante ha hecho públicos algunos reportes sobre la condición del señor, quien tiene 91 años; por ello, en esta ocasión mostró cuáles son los avances que su familiar está teniendo. Así, la intérprete de "Can't remember to forget you" dio a conocer un video donde se le ve en el hospital ayudando a su padre en el proceso de rehabilitación motivándolo a mover las piernas, mientras él permanece sentado. Junto a ellos se encuentra un médico, quien está pendiente de los movimientos. Mebarak Chadid logró subir las piernas por cuenta propia; lo cual, fue un triunfo que celebró la famosa y su familia que se escucha a lo lejos. Ella lo felicitó dándole cariñosos besos en las plantas de los pies. "De eso estamos hablando, si señor", mencionó Shakira. "Y la vida es algo que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween", escribió para acompañar el audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. Shakira Shakira | Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo hacia la también compositora de origen colombiano no se hicieron esperar. "Excelente hija"; "Que mujer maravillosa"; "Así como tratas a tus padres, así es lo que eres. Bendiciones para tu padre"; "Madre ejemplar, hija ejemplar, artista ejemplar, mujer mas perfecta como no amarla"; "El amor en su máxima expresión", y "Eres la mujer más bella del mundo, pero por sobre todas las cosas, la mejor madre y la mejor hija", fueron algunos comentarios. Shakira parece estar completamente enfocada en la salud de su padre y prefiere no pronunciarse sobre las polémicas a su alrededor como la ruptura con Gérard Piqué o los problemas legales que atraviesa por un supuesto fraude al Fisco español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira presenta reveladora información sobre la salud de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.