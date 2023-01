Shakira habría corrido a Piqué de su casa antes de hacer pública su separación y el futbolista se la vivía de fiesta en fiesta Nuevos datos salen a relucir sobre la polémica ruptura del futbolista Gerard Piqué y Shakira. ¡Entérate aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Pique Shakira y Gerard Pique | Credit: Bryan Steffy/Billboard Awards 2014/Getty Images for DCP Ya no basta con saber que la suegra de Shakira supuestamente fue mala con ella o que Gerard Piqué prefiere los Casio en vez de los Rolex. El paparazzo Jordi Martin aseguró que antes de la ruptura en junio, la pareja ya atravesaba por tremenda crisis familiar. Fue en mayo del año pasado que aparentemente la intérprete de "Monotonía" corrió a su pareja del hogar que compartieron durante años. La periodista Silvia Taulés aseveró en el portal español Vanitatis que la colombiana pidió al astro del balompié que se fuera a vivir a su antiguo apartamento de soltero. Fuentes confiables, agregó, aseguran que fue la misma cantante de "BZRP Music Sessions #53" quien solicitó a los inquilinos que le habían alquilado el inmueble a Piqué que lo desalojaran, y luego se encargó de la renovación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue muy amable, incluso simpática, y extremadamente educada", dijo la fuente a Taulés. "No quiso decir quién iba a vivir al piso y todos pensamos que sería toda la familia". Shakira y Piqué Shakira reacciona a la publicación de Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué: IG Shakira: (Photo by VALERIE MACON / AFP) (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Una vez que todo quedó listo, el creador de Kings League se mudó y según los vecinos, supuestamente se la vivía de fiesta en fiesta. "Había juerga muchas noches, un poco loco todo", narraron las fuentes. La periodista española reiteró que fue durante esa época que Piqué, -quien iba y venía de su apartamento de soltero a la casa de Shack y sus hijos- quedó prendado de los encantos de su hoy pareja, Clara Chía. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram

