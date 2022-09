Shakira con un corazón en la mano lleno de sangre, Kourney Kardashian y Travis Barker se besan apasionadamente y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira filma nuevo video con Ozuna Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Shakira Shakira filma nuevo video con Ozuna Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group ¡La cantante colombiana con un corazón en la mano lleno de sangre! Así fue vista la intérprete de "Waka Waka" en el centro de Manresa, en Barcelona, mientras grababa su nuevo video musical "Monotonía" con el cantante de música urbana Ozuna. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner y su novio Devin Booker se acurrucan mientras disfrutan de un partido de tenis del US Open Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo de 26 años y su novio Devin Booker bastante acaramelados durante el partido entre Casper Ruud de Noruega contra Carlos Alcaraz de España en el US Open Tennis Championships. 2 de 8 Ver Todo Kourney Kardashian Kourtney Kardashian y Travis Barker son pura pasión durante el desfile de Tommy Hilfiger del NYFW Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad y su esposo Travis Barker se dieron tremendo beso durante el show de Tommy Hilfiger en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz gana us open Credit: Tim Clayton/Corbis via Getty Images A sus 19 años, el tenista español venció a Casper Ruud en la final del US Open 2022 y se convirtió en el número uno del tenis mundial. ¡Felicidades!. 4 de 8 Ver Todo Victoria Ruffo Victoria Ruffo, Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre en una escena de la telenovela "Corona De Lágrimas 2 Credit: Mezcalent La actriz mexicana se tomó esta foto del recuerdo junto a Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre durante las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas 2, producción de José Alberto "El Güero" Castro que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 5 de 8 Ver Todo Diego Luna ctor Diego Luna visited Star Wars Galaxy’s Edge in Disneyland Park in Anaheim Credit: Abigail Nilsson/Disneyland Resort El actor mexicano disfrutó a lo grande su visita al Star Wars Galaxy's Edge, en el parque Disneyland, en Anaheim. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Natalia Denegri Natalia Denegri de vacaciones en Santorini Credit: Latin Iconos La presentadora y productora empacó maletas y viajó a Santorini donde se tomó esta increíble foto ataviada con un elaborado traje rojo. 7 de 8 Ver Todo Tony Garza “La Fiestota” de Tony Garza Credit: New Concept PR El cantante y actor, recordado por su actuación en la serie de la diva de la banda Mariposa de barrio, se dio cita al programa Hoy donde interpretó su nuevo single "La fiestota". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

