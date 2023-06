Shakira se transforma en sirena en su nuevo video musical con Manuel Turizo: ¡Míralo! ¡Terminó la espera! Mira el sensual nuevo video musical de "Copa vacía" con Shakira y Manuel Turizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Jaume De Laiguana Shakira hipnotiza con su canto de sirena en su nuevo video musical "Copa vacía" con Manuel Turizo. Los fanáticos de los cantantes colombianos han esperando pacientemente el lanzamiento de este explosivo dueto. ¡Y valió la pena la espera! El tema promete convertirse en el nuevo éxito musical del verano. A pocas semanas de estrenarse en cines la nueva versión de la película La sirenita de Disney, con actuaciones de Halle Bailey (como Ariel), y Javier Bardem (el rey Tritón), Shakira deslumbra transformada en sirena. Luciendo una cabellera rosada y brillante cola de escamas azul turquesa, la mamá de Milan y Sasha acapara miradas. En el videoclip, Shakira —que encabeza la lista de "Los 50 más bellos" de People en Español— le canta a un amor que la deja sedienta de más. "Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más, y queriendo beber de una copa vacía", dice la canción. La química entre Shakira y Manuel Turizo está que arde. Vemos a Turizo arrastrando a su seductora sirena en una red hasta la arena y luego cargándola en sus brazos. "Pido calor y no das más que hielo", se queja ella de su indiferente príncipe. "Siempre tan ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de ocio", añade la mítica criatura, atrapada en una pecera y mirando con nostalgia el mundo exterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra escena, vemos a la sirena varada sobre unas rocas abarrotadas de botellas plásticas, sin duda un llamado a cuidar el medio ambiente y limpiar nuestros océanos.

