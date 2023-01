Shakira habría mandado a construir un muro entre su casa y la de los padres de Piqué Shakira quiere mantenerse lo más posible alejada de la familia de su expareja, ¡y ya habría puesto manos a la obra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Shakira no se escondió para decir en su última canción que Gerard Piqué le había dejado "de vecina a la suegra", la cantante ha decidido mantenerse lo más posible alejada de la familia de su expareja, ¡y ya habría puesto manos a la obra! Según imágenes captadas por la agencia Europa Press, en la mansión de la cantante en Barcelona, Shakira habría ordenado a levantar un muro entre su casa y la de sus exsuegros, ya que es adjunta a la que actualmente vive con sus hijos y que antes compartía con el exfutbolista. "Shakira habría decidido levantar un muro (literalmente) para poner más distancia con sus exsuegros", dice la agencia. Shakira Shakira | Credit: J. Countess/Getty Images "Lejos de seguir disimulando que su relación con sus exsuegros es cordial, la colombiana ha revelado la mala relación que tiene con sus exsuegros", añade. Luego de la polémica desata por la exitosa canción que Shakira y Bizarrap lanzaron la pasada semana, salió a relucir que la cantante habría colocado la figura de una bruja "del tamaño de una persona" mirando hacia la casa de los padres de Piqué. También se ha conocido que a pesar de que su relación con su ex suegra Montserrat Bernabéu siempre fue muy buena, parece que la colombiana ha cambiado de actitud luego de que la familia de Piqué recibiera a Clara Chía de brazos abiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El supuesto muro entre ambas casas llega en medio del revuelo de la canción y la incertidumbre por saber cuándo Shakira se irá finalmente a vivir a su mansión de Miami Beach, FL, un plan aparentemente pospuesto por el delicado estado de salud en que se encuentra su padre. De momento, la artista sigue en Barcelona.

