Shakira conmueve con estas fotos y este mensaje dedicado a sus padres La artista compartió una entrañable publicación en honor a sus progenitores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La letra de "Acróstico" es una declaración de amor en toda regla y, aunque está dedicada a sus hijos, Sasha y Milan, Shakira ha utilizado esta canción para los otros grandes amores de su vida: sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. Los últimos dos años han sido especialmente duros para sus progenitores, no solo por ver a su hija pasar por un momento personal tan complejo, sino también por el delicado estado de salud que ha atravesado su papá. La artista, más activa que nunca en sus redes, y totalmente adaptada a su nueva vida en Miami, ha compartido un mensaje acompañado de unas imágenes entrañables en honor a sus padres. Shakira Shakira dedica mensaje a sus padres | Credit: MIDEM. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images) Ellos han sido, además de su familia, sus mayores cómplices en su carrera. Le han acompañado siempre, en las buenas y menos buenas, y Shakira no ha dudado en llevarlos con ella hasta donde estuviera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En pleno proceso de recuperación de su padre, la colombiana se ha volcado en él y en sus terapias, mostrando videos e imágenes de lo más complices. "Una sonrisa tuya es mi debilidad", ha escrito Shak junto a este compendio de imágenes de besos, sonrisas y abrazos. En apenas unas horas, este video tan cargado de sentimiento ha superado los 6 millones de visualizaciones en Instagram y ha reunido miles de comentarios amorosos para ella y su familia. Hasta el momento, Shakira no ha compartido más información del estado de su papá. Ha preferido mantener al margen a ambos en medio de este aluvión mediático que la rodea. Pero con esta dedicatoria vuelve a dejar claro cuál es su debilidad y norte en la vida.

