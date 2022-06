Shakira conmociona con su nueva imagen y su mensaje en su última reaparición La cantante colombiana se dejó ver de nuevo y de una forma muy especial para compartir cuál es su próxima aventura. Su look y el resultado final de su trabajo causaron furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Shakira está en boca de todos y esta vez no por sus asuntos personales, sino por un amor que le viene desde hace muchos años y que no tiene fin: su música. Con motivo de su nueva colaboración con David Guetta y Black Eyed Peas en el tema "Don't you worry", también se ha estrenado el video. Una especie de viaje al espacio donde la artista colombiana lo ha dado todo. El resultado ha sido abrumador y así lo demuestran los más de dos millones y medio de visualizaciones que ya ha alcanzado el video en menos de 24 horas que lleva estrenado en Youtube. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) En él Shakira se atreve con todo y experimenta diferentes looks. Desde el más clásico con un traje ceñido y rojo pasión, hasta uno más cibernético que deja al descubierto su figura. Eso sin olvidarse de los espectaculares ojos azules que luce para la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es despliegue ha sido a lo grande, como todo lo que tiene que ver con su trabajo, y los aplausos virtuales también. Los seguidores de ella y sus colegas han aplaudido este nuevo tema que promete convertirse en una de las canciones del verano. Aunque no se trata de un mensaje personalizado ni mucho menos, ya hay quienes asocian este "no te preocupes, todo va a estar bien" con la definición perfecta de lo que siente la cantante en estos momentos. En plena separación, Shakira y sus pasos son el centro de todas las miradas. Para ella lo son su trabajo, su música, su familia y sus hijos. Está enfocada y con mucho por hacer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira conmociona con su nueva imagen y su mensaje en su última reaparición

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.