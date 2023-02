Shakira confiesa "siempre he sido bastante dependiente, emocionalmente, de los hombres" Tras la polémica en la que Shakira ha estado involucrada por su separación de Gerard Piqué, la cantante abre su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de la polémica generada tras su separación de Gerard Piqué, Shakira se abrió su corazón para confesar cuáles han sido sus deseos y lo que sucedía con sus relaciones sentimentales. "Siempre he sido bastante dependiente, emocionalmente de los hombres, debo confesarlo. He sido enamorada del amor", mencionó al periodista Enrique Acevedo para el medio Nmas. Sin embargo, la cantante de origen colombiano ha aprendido, gracias a sus diferentes experiencias, que puede salir adelante sola. "Esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, hoy en día. Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor", advirtió. "He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría pasar". La intérprete de "Ojos así" también reveló que como cualquier mujer, deseaba estar con una pareja hasta el final de sus días; lo cual, no sucedió. "También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre o una madre bajo el mismo techo", confesó. "No todos lo sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte, de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día". La también compositora considera que la mejor forma de lidiar con sus problemas es la música. "A través de mi música no he intentado otra cosa más que ser honesta. Y utilizar mi música como una catarsis, como una terapia. Mis letras o mis canciones son la mejor terapia, más eficaces que una visita al psicólogo", expresó. Shakira Shakira | Credit: REUTERS/Eduardo Munoz/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alguien debía haber tomado una foto del día que trabajé en la "Sesión 53" con Bizarrap, un antes y un después porque entre al estudio de una forma y salí de otra. Lo que más le agradezco a Biza es que me haya dado espacio, esa oportunidad de desahogarme", reveló. "Para mi propia sanación y mi propio proceso de recuperación". Ahora, Shakira quiere dejar atrás la controversia para continuar con su vida profesional y el cuidado de sus hijos y padres.

