¡Por fin! Shakira concede su entrevista más esperada después de todo lo vivido La artista ha recibido en Barcelona a Enrique Acevedo y al equipo del programa En Punto para hablar de sus letras, su vida y lo que se viene. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido uno año que ha tenido de todo para Shakira. Desde el dolor de una separación tan mediática de su expareja, Gerard Piqué, hasta uno de los éxitos más grandes de su carrera con la sesión #53 de Bizarrap. Y todo a la par, mientras el padre de la cantante pasa por un delicado momento de salud y, además, se enfrenta a un juicio por su situación con Hacienda en España. A pesar de tanto pasando, Shakira no ha cesado de trabajar, agradecer y sonreír a sus fans. Ahora, por fin, ofrece una de sus primeras entrevistas después de todo lo vivido, lo bueno y lo malo. Shakira y Enrique Acevedo Shakira y Enrique Acevedo | Credit: IG/Enrique Acevedo El encargado de mostrar al mundo uno de los testimonios más esperados ha sido Enrique Acevedo quien, a través de sus redes, hacía el anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista se mostró junto a la cantante y dio un pequeño avance de lo que charlaron. "Nos fuimos a Barcelona para platicar sobre su música y sus letras, el momento por el que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida", explicó en su perfil de Instagram. La intérprete de "Te felicito" se mostró encantada con este encuentro y se dejó ver de lo más sonriente ante la amena charla con el presentador. La entrevista se emitirá este lunes, 27 de febrero, a las 10.30 de la noche en el programa En Punto, en el Canal de las Estrellas. También estará disponible vía streaming, a través de NMás.

