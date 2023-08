Shakira, de bajo perfil con coqueta trenza en Miami, ¡parece quinceañera! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group La superestrella colombiana fue captada con look juvenil de jeans y tenis en plano proyecto de trabajo. Además, Sofía Vergara con uno de sus valiosos bolsos Dior y Ben Affleck agarrado a su café ¡con los dientes!, míralos.. Empezar galería Shakira Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group En Miami captamos a la superestrella colombiana de bajo perfil y con una coqueta trenza dirigiéndose a la antigua mansión de Gianni Versace en Miami, FL., para una sesión de fotos, ¿qué estará cocinando? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofía Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del país captamos a otra estrella colombiana, arribando a los estudios de America's Got Talent (NBC) escudada por uno de sus fabulosos bolsos Dior. 2 de 6 Ver Todo Ben Affleck Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Otro que no suelta su prenda favorita es el marido de Jennifer López a quien captamos a solo días de celebrar su primer aniversario de bodas con la Diva del Bronx con su café entre dientes, ¡wow! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Carolina Sandoval Carolina Sandoval y su mamá Credit: Mezcalent La presentadora de televisión, locutora y autora se dejó ver por la sexta edición de MEDAN en Miami, FL., acompañada de su mami y con un look de sirena ¡wow!ami, 24 de agosto 2023. 4 de 6 Ver Todo Alex y Chela Lora Alex Lora y Chela Lora aniversario El Tri Credit: Mezcalent Marido y mujer están festejando 55 Años de trayectoria artística con la agrupación rockera de El TRI y este sábado se presentarán en Los Ángeles, CA., para marcar la ocasión con la Orquesta Sinfónica. "Se dice fácil, pero la verdad es que ya hemos sido parte de la vida de muchas generaciones", afirmaron a Mezcal Entertainment. 5 de 6 Ver Todo Telento puro Celebrities Visit Broadway - August 2023 Credit: Bruce Glikas/WireImage En el escenario de la obra Hamilton en Broadway captamos a su creador, Lin-Manuel Miranda (izq.), recibiendo a un grupo de invitados de lujo: los tenistas profesionales Beatriz Haddad Maia, Miguel Cervantes, Alycia Parks y Christopher Eubanks, a solo días de que de comienzo el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, en Queens, NY. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

