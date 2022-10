Shakira con carita larga y sombrero Moncler y JLO sin gota de maquillaje, ¡mira! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira y Jennifer Lopez Credit: G3/The Grosby Group; x17/The Grosby Group La cantante luce un rostro afilado y sin sonrisa al acudir a un partido de béisbol en la Ciudad Condal. ¡Además! JLO aparece sin gota de maquillaje y Alejandro Sanz y los Estefan recuerdan a un buen amigo fallecido, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group El vibrante atuendo y sombrerito color rosado de la marca francesa Moncler que usó la cantante colombiana para acudir a un partido de béisbol en Valencia no pudieron ocultar su carita larga y pensativa, en medio de los problemas que ha tenido con su ex, Gerard Piqué, y el fisco español. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx se suma a la moda del rosa monocromático y deslumbra al descender de un jet privado sin gota de maquillaje ¡wow! 2 de 10 Ver Todo Ben Affleck Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Ben Affleck, marido de la cantante también la siguió al salir del avión privado, luego de acudir al tributo a la memoria de un querido amigo que fue una verdadera lluvia de estrellas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad no suelta sus gafas de sol y bolsito mini de Balenciaga y así de glam la vimos camino a una cena con uno de sus hijitos en West Hollywood. 4 de 10 Ver Todo Celebrando nuestras raíces Mayra Mangal, Juan Carlos Arciniegas, Arcelia Ramírez, Alejandro Bergués Credit: Cortesía: Juan García El director Alejandro Bregués (der.), la actriz Arcelia Ramírez (centro), el crítico de cine Juan Carlos Arciniegas y la escritora de People en Español Mayra Mangal encabezaron una charla en Hollywood para hablar sobre los latinos en la industria del cine, sus oportunidades y perspectivas. El panel formó parte de las actividades oficiales de la edición número 14 del Hola Mexico Film Festival, en Los Ángeles, CA. 5 de 10 Ver Todo Emilio Estefan, Gloria Estefan, Lili Estefan, Lina Estefan Emilio Estefan, Gloria Estefan, Lili Estefan, Lina Estefan Credit: Instar Images/The Grosby Group EXCLUSIVE El célebre empresario cubano de música (izq.) y su esposa, así como la presentadora de El Gordo y la flaca (Univision) y su hija, fueron algunos de los famosísimos invitados que participaron en el tributo al empresario musical JR Ridinger, fallecido a mediados de este año en Croacia. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yailin La Más Viral Yailin cabello verde Credit: Instagram La esposa del cantante Anuel AA ha dado la sorpresa al aparecer con nuevo look de cabello verde. 7 de 10 Ver Todo Kanye West y su nueva novia Kanye West, Juliana Nalu Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante y diseñador de modas se apareció por un cine de Hollywood en cita romántica con su presunto nuevo amor: la modelo brasileña Juliana Nalu ¿será que esta ilusión sí le dura? 8 de 10 Ver Todo Mariah Carey Mariah Carey Credit: Splash News/The Grosby Group La diva de sangre venezolana dejó a todos boquiabiertos a su paso por la ciudad de Nueva York donde se apareció con tacones vertiginosos y este sexy minivestido de la marca francesa Louis Vuitton, ¡oh, la lá! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Riqueza musical Etienne Charles, entitled San Juan Hill: A New York Story Credit: Ciro Gutiérez El Lincoln Center presentó la obra del compositor trinitense Etienne Charles, San Juan Hill: A New York Story, para la inauguración de la sala de conciertos recientemente renovada. La obra cuenta la historia de las prósperas comunidades negras y latinas y el vecindario en el Upper West Side conocido por su riqueza musical, que fue arrasado para la construcción del Lincoln Center. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira con carita larga y sombrero Moncler y JLO sin gota de maquillaje, ¡mira!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.