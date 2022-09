Shakira aparece con ojos tristes en su cara a cara con Gerard Piqué, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Zuma Press/The Grosby Group La cantante y su expareja se han reunido con abogados en Barcelona, ¡y al parecer él salió enfadado de la reunión! Además: fotos de Mariah Carey envuelta en una cobija y caminando por Nueva York y Los Tigres del Norte celebrado la Independencia de México. Empezar galería Shakira Shakira Credit: Zuma Press/The Grosby Group La estrella pop colombiana aparece con mirada triste afuera del bufete de abogados en el que se reunió con su expareja, Gerard Piqué, para discutir el futuro de sus dos hijos, Sasha y Milan. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Momento delicado Shakira Credit: Grosby Group La cantante colombiana visitó con una sencilla blusa anudada a la cintura y jeans, causando verdadero revuelo en las calles de la ciudad Condal. 2 de 9 Ver Todo El enfado de Piqué Gerard Piqué Credit: Lagencia Press/The Grosby Group El jugador del Barça no pudo ocultar su frustración y según afirma la prensa local habría enfadado por las numerosas cláusulas y contraofertas de parte de su ex que estarían alargando el proceso. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Mariah Carey Mariah Carey Credit: Backgrid/The Grosby Group La diva de sangre venezolana apareció divina y envuelta en una cobija de la marca Louis Vuitton por las calles de Nueva York ¡wow! 4 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria y mamá por partida doble apareció con nuevo look de flequillo por las calles de L.A., le queda bien, ¿no? 5 de 9 Ver Todo Los Tigres del Norte tigres del norte dia de la independencia Credit: Mezcalent Los incansables intérpretes de música norteña y regional mexicana se presentaron ante decenas de miles que se dieron cita en un concierto gratuito celebrado en la Plaza de la Constitución —mejor conocida como El Zócalo— de la Ciudad de México para celebrar el día de la independencia de ese país. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicky Jam Nicky Jam Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante de sangre boricua fue captado entre amigos y charlando con una guapa chica a bordo de un yate en Miami. 7 de 9 Ver Todo Rihanna y A$AP Rocky Rihanna Asap Rocky Credit: Backgrid/The Grosby Group Los flamantes padres mostraron su complicidad y buena onda al llegar a un estudio de grabación en West Hollywood, ¿qué estarán cocinando? 8 de 9 Ver Todo Maite Perroni Maite perroni Credit: Josué Lozada La ex RBD aparece feliz en el Empire State de Nueva York acompañando al Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (izq.), y a Jorge Islas López, Cónsul General de México en Nueva York, a encabezar los festejos por la independencia de México.

