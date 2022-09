Shakira comparte video con su papá junto a un mensaje inspirador: "Héroe de mi vida" Con motivo del 91 cumpleaños de su progenitor, William Mebarak, la artista le cantó, le dedicó unas dulces palabras y también contó los duros problemas de salud que ha sufrido este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía ya un tiempo que Shakira no se mostraba así en las redes sociales. En este caso, la ocasión lo ameritaba. Su papá, William Mebarak, acaba de cumplir 91 años y su hija lo ha celebrado por todo lo alto. Como hiciera en otras ocasiones, le cantó, esta vez, un hermoso bolero que su progenitor escuchó embelesado. "¿Te gusta?", le preguntó la artista. Además de mostrar el grandioso amor y la conjunción tan perfecta que existe entre padre e hija, la intérprete de "Te felicito" le dedicó unas emotivas palabras con las que informó de los problemas de salud que han azotado a su papi este año. Shakira y su padre William Shakira y su padre William | Credit: IG/Shakira "¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites", escribió. Un escrito con el que ha conmovido a sus seguidores al dar a conocer los difíciles meses y la preocupación que ha pasado su familia por esta razón. A pesar de todo, Shakira rescató la fortaleza de su padre y sus ganas de vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de sus hijos, estar con su progenitor, cuidarle y darle todo el amor, ha sido la prioridad principal de la colombiana en medio del difícil proceso personal que atraviesa con su separación de Gerard Piqué. Nada podía ensombrecer este día tan especial en el que, generosamente, Shakira empleó sus redes para mostrar su lado más íntimo, amoroso y personal junto al hombre de su vida. Muchísimas felicidades al cumpleañero.

