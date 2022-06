Shakira comparte un tutorial de cómo mover bien las caderas Shakira mostró en el show de televisión Dancing with Myself un tutorial sobre cómo mover mejor el cuerpo al ritmo de su icónico tema "Whenever, Wherever". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Clive Rose/Getty Images Si algo caracteriza a Shakira además de su música y su larga cabellera, es la forma en que mueve sus caderas. Incluso alguna vez se corrieron los rumores de que la colombiana se había extraído alguna costilla, por la manera increíble en que movía la cintura. Lo cierto es que a sus 45 años, sigue bailando de manera envidiable y ha querido enseñar a sus admiradores cómo hacerlo. Como la cantante es jueza del show Dancing With Myself (NBC), aprovechó para compartir un tutorial sobre cómo mover mejor el cuerpo al ritmo de su icónico tema "Whenever, Wherever". Con sensuales movimientos, la colombiana muestra la forma en que debe mantenerse el estómago, las caderas y los glúteos con tal de conseguir un baile espectacular. "Aprende este baile. Publica tu vídeo. ¡Sintoniza para ver si apareces!", exhortó a sus seguidores. Aunque Shakira no está atravesando su mejor momento, ya que se encuentra en medio de su separación de Gerard Piqué, se está tomando esta etapa de la mejor forma. En Dancing with Myself se le ha visto disfrutando junto a sus compañeros Nick Jonas, Liza Koshy y Camille Kostek. En más de una ocasión ha aparecido bailando, riendo y disfrutando del programa, aunque incluso por dentro las cosas no vayan tan bien. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer Shakira quiere irle de frente a los problemas que le impone la vida. Ahora, por si fuera poco, la estrella colombiana ha recibido una petición de matrimonio por parte de un fan, que le dejó un mensaje a las afueras de su mansión en Barcelona. ¿Qué pensará de esto?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira comparte un tutorial de cómo mover bien las caderas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.