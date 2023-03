¡Shakira comparte emocionada las tres grandes noticias que acaba de recibir! La cantante está feliz al ser conocedora de lo que acaba de sucederle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos meses de mucho dolor, ahora a Shakira se le acumulan las buenas noticias. La cantante anunciaba encantada de la vida tres noticias que acaba de recibir. Tras su entrevista con Enrique Acebedo, la artista sigue muy contenta y así lo compartía a través de las redes sociales en tres publicaciones distintas, a cada cual más emocionante. La colombiana se mostraba sonriente y entusiasmada en un video donde cuenta una de las notificaciones de la que acaba de ser partícipe. "¡Llegó el gran día!", dice el anuncio del que Shakira es la gran protagonista. Shakira Shakira recibe tres grandes noticias | Credit: (Photo by LUIS ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) Y no, en este caso no se trata de ningún dueto ni ninguna canción, sino de algo muy especial que seguro hará las delicias de quienes la siguen desde los comienzos de su carrera. The Latin Recording Academy acaba de anunciar que ya está lista y abierta al público la exhibición inmersiva de su trayectoria musical en el Museo de los Grammy en Los Ángeles. Una buena nueva para quienes la han apoyado y seguido por sus más de dos décadas en los escenarios y también un logro más en su carrera. Pero hay más. La artista siguió dando a conocer motivos para estar feliz. Uno de ellos es que la próxima semana, el 10 de marzo, volverá a reunirse con Bizarrap ante el gran público para ofrecer una entrevista conjunta en uno de los programas más exitosos de la televisión norteamericana, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ambos artistas darán muestra de su talento musical y contarán los entresijos de este hit mundial. Y por si esto fuera poco, Shakira acaba de conseguir un nuevo récord mundial, esta vez con el tema "TQG", junto a Karol G, con el que ha vuelto a ser ¡número 1 global en el mundo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Gracias a todos por el magnífico apoyo y por permitirme tener ya dos número uno globales en lo que va del 2023!", expresó entusiasmada. No es para menos, los triunfos hacen fila para Shakira, también en lo personal. La artista está a punto de comenzar una nueva vida allende los mares. Su próxima mudanza a Miami, aseguran, está a la vuelta de la esquina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira comparte emocionada las tres grandes noticias que acaba de recibir!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.