Shakira comparte misterioso mensaje tras darse a conocer posible romance La cantante publicó una imagen con unas letras que muchos han identificado como una pista sobre el estado actual de su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias y especulaciones sobre Shakira y su vida son una constante. Día sí, día también, su vida, personal y profesional, genera contenido de lo más variopinto. En esta ocasión, las campanas suenan en referencia a una posible nueva ilusión de la artista con el jugador de la NBA, Jimmy Butler. Los fuertes rumores de un acercamiento de la cantante con el deportista siguen con fuerza, y mucho más tras el misterioso mensaje que una juguetona Shakira acaba de publicar en sus redes. ¿A propósito o pura casualidad? Sea como fuere, no ha pasado desapercibido el paso que la colombiana acaba de dar. No se sabe muy bien si aposta o sin intención alguna. Shakira Shakira y su misterioso mensaje | Credit: (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) Y es que, la interprete del nuevo éxito mundial "Acróstico", publicó en sus historias de Instagram el siguiente escrito. Ojo con las iniciales de cada palabra, ahí es que, para los observadores, es que está la clave del mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este es mi acróstico para hoy: Heroic Extraordinary Awesome Team", escribió, cuya traducción es Equipo heroico, extraordinario y fascinante. Cada consonante y vocal primeras de estas cuatro palabras en inglés, forman el vocablo HEAT. ¿Y qué es HEAT? El equipo para el que Butler juega: Miami Heat. Mensaje de Shakira Mensaje de Shakira | Credit: IG/Shakira En este escrito, que puede referirse a varias cosas, mezcló su nuevo single, el aplauso a un buen equipo y la celebración del trabajo bien hecho. Como siempre, Shakira recurrió a esa poesía tan suya y a esa forma tan peculiar de contar las cosas para que los demás saquen sus propias conclusiones. Y así mismo lo han hecho. Probablemente sea una manera de felicitar a su equipo favorito y el de sus hijos, al que acudieron a ver hace días, pero el hecho de ser Shakira y todo lo que se ha dicho de ella y el jugador en estos días, hace inevitable pensar en una 'bonita amistad'.

