La petición de Shakira: "El mundial y la navidad no pueden ser más importantes que la vida" En medio de la final entre Argentina y Francia, la cantante alzó su voz en apoyo al futbolista Amir Nasr, condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del partido entre Argentina y Francia en el que se debatían la final en el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar, Shakira hizo una importante petición al mundo a través de su cuenta de Twitter. Un escrito cargado de concienciación sobre los temas que verdaderamente importan y a los que considera que no se les está prestando la atención que requieren en estos momentos. En este caso, la colombiana alzó la voz para recordar que otro futbolista, Amir Nasr, se encuentra condenado a pena de muerte por defender los derechos y las libertades de las mujeres. "Hoy, en la final del Mundial de Fútbol, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerde que hay un hombre y compañero llamado Amir Nasr, que espera en el corredor de la muerte, solamente por hablar en favor de los derechos de las mujeres", escribió. Shakira Shakira hace petición al mundo | Credit: Mezcalent El deportista iraní se enfrenta a la ejecución en Irán tras hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en dicho país. El defensa de 26 años fue detenido por defender públicamente las protestas que ocupan las calles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amir ha sido acusado y condenado por un delito bajo el nombre de 'enemistad con Dios' que le llevaría a la horca. Shakira ha querido que se ponga atención a lo verdaderamente importante en estos momentos. "Espero que haya más de un minuto de silencio en nuestros corazones para recordar lo que es importante y que se unan las voces para gritar lo que es justo", prosiguió en esta misma red. Su mensaje fue incluso más allá y apoyó el video de un joven argentino que pedía la unión de todos, no solo para festejar lo bueno, sino también para acabar con lo malo. "Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz", concluyó.

