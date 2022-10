Shakira comparte tierna foto de su padre desde el hospital: "Amor verdadero" La artista alegró y emocionó a sus fans con una imagen de sus padres dándose un beso. Una fotografía que muestra la mejoría de su progenitor y la unión familiar en estos delicados momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de acallar los rumores sobre el estado de salud de su padre y, sobre todo, demostrar lo que es el "amor verdadero", Shakira compartió en sus redes una de las imágenes más conmovedoras hasta el momento. La protagonizan sus padres, Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak. No es una foto cualquiera, es una muy especial que desborda amor y sentimiento del bueno. En ella, los progenitores de la cantante colombiana se besan tiernamente en los labios, un gesto invadido de ternura que en apenas unas horas ha alcanzado el millón y medio de ME GUSTA. No es para menos. Shakira y su padre William Shakira y su padre William | Credit: IG/Shakira "El amor verdadero", escribió la intérprete de "Monotonía". A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ese es el ejemplo con el que ha crecido y que la ha hecho siempre apostar por la unión familiar y de pareja. Ante las últimas informaciones del estado del patriarca de la familia y su posible gravedad, Shakira se animó a compartir esta imagen que muestra que su papi está estable y bajo todos los cuidados necesarios. Los corazones y palabras de apoyo y cariño de famosos y anónimos invadieron el perfil de Instagram de la artista, todos felices de ver a su papi estable y en un gesto tan tierno. "El mejor ejemplo", escribió Lili Estefan. "Dios los proteja", añadió Olga Tañón. "El amor que todos queremos", aseguró Prince Royce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista no se ha separado de su lado desde que William, de 91 años, sufrió una caída este verano que le ha tenido débil. Pero como ya expresó Shakira en un post de hace meses, su papi es un ejemplo de superación. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", escribió entonces. Pronta recuperación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira comparte tierna foto de su padre desde el hospital: "Amor verdadero"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.