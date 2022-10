¡Shakira comparte el disfraz sobre ella misma que se ha hecho popular para Halloween! Una mamá del colegio de su hijo Milan acudió disfrazada con la vestimenta que la cantante luce en el video de "Monotonía". Encantada, Shakira compartió esa foto que ya promete convertir este disfraz en uno de los más usados para esta fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira no deja de sorprender a su público. Lo hizo con su video "Monotonía" y ahora lo ha vuelto a hacer en su más reciente publicación. Desde su perfil de Instagram y en vísperas a la fiesta de Halloween, la colombiana compartía el disfraz que una madre del colegio de su hijo Milan llevó para el festejo de escuela. No se trata de un traje cualquiera, ¡sino del de ella misma! La mujer se vistió como Shakira en su nuevo video, con el agujero en el estómago incluido. "Una mamá del cole de Milan", escribió. Shakira Shakira | Credit: Marina Press/Mezcalent La divertida mujer copió el total look de Shak en su clip con Ozuna al que no le faltó detalle. Entre otras cosas, la peluca pelirroja y, como no podía ser de otra manera, con un gran corazón sangriento en la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen se ha convertido ya en todo un referente, tal es así que la artista compartió otro disfraz del mismo estilo que alguien más lució para esta celebración. Si la cosa sigue así, su look en "Monotonía" promete convertirse en uno de los disfraces más populares de este año. Las reacciones no se hicieron esperar y una gran mayoría de sus seguidores aplaudieron la ocurrencia de esta mujer que se mostró así de solidaria con Shakira y sus circunstancias. Un gesto que se está extendiendo y viralizando, tal y como enseñan las redes. Lo mejor de todo fue el humor con que Shakira se tomó este asunto, cuya imagen ya roza casi el millón de ME GUSTA. ¡No es para menos!

