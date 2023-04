¡Esto es lo que ha puesto Shakira en su nueva casa en Miami! Ya instalada en su nuevo hogar, la artista ha colocado algo en su jardín, ¡y no es precisamente la famosa bruja del balcón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya está en Miami y haciendo su nueva vida. Después de unas merecidas vacaciones con sus hijos, Shakira se instaló en su hogar en la Ciudad del Sol donde todo el mundo está al acecho de sus pasos, sobre todo los fotógrafos. Precisamente, uno de ellos que la lleva siguiendo desde hace muchos años y, especialmente, durante su separación de Gerard Piqué, Jordi Martín, ha contado lo que la artista ha puesto fuera de su casa. No, no se trata de ninguna bruja ni accesorio divertido para que todos lo vean, sino de algo mucho más incómodo y poco atractivo, sobre todo para quienes quieren fotografiarla. Shakira Shakira | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) El fotógrafo español lo contaba algo desesperado pues este paso dado por la artista colombiana le impide realizar su trabajo con la misma normalidad. Tal y como explica en su canal de Youtube, además de una plaga de termitas en la casa que ya ha sido fumigada por los especialistas, Shakira ha recurrido a unas lonas inmensas que cubren toda la parte trasera del jardín y que da al embarque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay una lona que está tapando la casa de cara a la bahía pues es una zona muy concurrida de turistas... Esto es una de las mejores zonas de Miami, esta casa la compró Shakira cerca de 20 años atrás, la ha tenido en venta durante 6 ó 7 años", explica en su video. Jordi volvía a mostrar las lonas esta semana que siguen ahí protegiendo la casa como si de un bunker se tratara. ¿El fin? No ser vista y fotografiada por los paparazzi que ya están cañón en mano. La exclusiva zona es de las más caras, pero tiene el hándicap de su fácil acceso por la zona acuática. Así que, sin pensárselo dos veces ha cubierto toda esa parte de arriba a abajo para que nadie pueda invadir su intimidad. Una petición que ella ya había hecho anteriormente en sus redes a periodistas y fotógrafos. Sobre todo en lo que concierne a la protección de sus hijos. Aún así, los paparazzi siguen a la espera de poder captar alguna imagen de la artista, totalmente instalada en su nuevo hogar.

