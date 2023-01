Shakira celebra éxito global de su canción y dice que hay que hacer limonada si la vida te lanza limones Mira el nuevo mensaje de Shakira para las mujeres tras el éxito global de su nueva canción desahogándose sobre Gerard Piqué y Clara Chía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira ha hecho historia con su nueva canción. La cantante colombiana mandó un mensaje a las mujeres tras el éxito mundial de "BZRP Music Session #53", tema donde hace referencia a su ex Gerard Piqué y al nuevo amor del exfutbolista, Clara Chía. "Gracias al increíble @bizarrap , @sonymusiclatin, @daleplayrecords y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado", expresó la cantante colombiana en Instagram, celebrando que su tema junto al productor argentino Bizarrap ha alcanzando el top 50 global en Spotify. "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", añadió sobre su nuevo himno de empoderamiento, donde dice que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Muchos seguidores de Shakira aplaudieron su triunfo. "BRAVA BRAVO", escribió la cantante Patricia Manterola. "Así es, hagamos limonada 🍋 y al que no le guste que se pique", comentó la modelo venezolana Aleska Genesis. En sus Instagram Stories, Shakira también celebró que la canción llegó al número uno global en YouTube, con más de 52 millones de reproducciones en 24 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Presents New Album Credit: Robert Marquardt/Getty Images Sin duda el tema ha sido un éxito rotundo para Shakira ¡y sigue dando mucho de qué hablar!

