Shakira celebra al "amor de su vida" con este mensaje La cantante Shakira dedica este emotivo mensaje al hombre que llama "el amor de su vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira celebró por todo lo alto a su padre William Mebarak en su cumpleaños 92. Tras recuperarse de varias crisis de salud, el patriarca de la familia estuvo rodeado de amor en este día especial. "Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al amor de mi vida", escribió la cantante colombiana en Instagram junto a una tierna foto con su padre, acariciando su mejilla. Varios famosos amigos de la barranquillera se unieron en su felicitación a William. "¡Feliz cumpleaños! Bendiciones siempre", escribió la actriz Zoe Saldaña. "Un gran ser humano y una bella persona", comentó el Padre Alberto Cutié. "Abrazos al gran William, te quiero Shak", comentó el cantante Carlos Vives. En entrevista exclusiva con People en Español para la portada de 'Los 50 Más Bellos' Shakira habló de su cercana relación con su padre. "Mi madre siempre ha sido mi complice y mi papá mi mejor amigo", reveló. Shakira William Mebarak Credit: Rodrigo Varela/WireImage La intérprete de "Acróstico" dijo que sus padres son su mejor ejemplo de un matrimonio feliz y duradero. "Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", dijo a People en Español la expareja de Gerard Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ver a su padre luchar por su vida la llenó de inspiración. "Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza", dijo Shakira hace unos meses sobre su héroe. "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

