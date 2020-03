Shakira causa fuerte controversia por su petición al gobierno sobre el confinamiento de los niños "Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños", ha expresado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son tiempos de acción y reivindicación. Personas anónimas y famosas lanzan mensajes y peticiones a los gobiernos para hacer frente a esta crisis que ha sembrado el coronavirus. Shakira es una de las personas que ha hablado alto y claro en nombre de todos los niños. Pero su petición no ha sido muy bien acogida por la gente y ha generado una gran controversia. “Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental”, ha escrito en sus redes sociales refiriéndose principalmente a aquellos que no tienen terraza ni jardín. Lo de buscar una solución para poder sacar a los más pequeños no ha gustado mucho. Las críticas por parte de incluso sus seguidores no se han hecho esperar y la controversia estaba servida en segundos. La gente no entiende que de alguna manera esté pidiendo que se pueda pasear a los niños en tiempos tan turbios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los perros NO contagian, no transmiten el virus. Los niños sí. No es tan difícil de entender”, “No estoy de acuerdo. Como empecemos a ampliar permisos, las calles se llenan otra vez”, “¡No estoy de acuerdo contigo! Ante todo su seguridad. Fuera todo está confuso y nada bien. Yo los prefiero encerrados pero vivos y sanos”, han escrito molestos algunos de sus seguidores. Su publicación ha sido muy cuestionada. Nada que ver con las risas y bromas que sí generó con su anterior post en redes en el que Gerard Piqué, su pareja, mostraba cómo la artista tomaba clases de filosofía durante el confinamiento. “¡Estudiando filosofía, chica inteligente! Quédate en casa”, escribió en su perfil de Instagram el futbolista. Una propuesta que en este caso sí gustó. Advertisement

