¡Shakira, Cardi B y Camila Cabello paralizan al mundo de la alta costura!

Cardi B Camila Cabello Shakira Fendi desfile paris Credit: Daniele Venturelli/Wireimage

Con tremendos looks y su star power a tope estas tres megacelebridades hispanas se han robado el show en la Ciudad Luz. Además, ¡la hija de Marlene Favela está enorme! y los príncipes de Gales mandan a volar el protocolo, ¡míralos!

Cardi B, Camila Cabello y Shakira

Cardi B Camila Cabello Shakira Fendi Couture – Fall/Winter 2023/2024 – Front Row Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi

Sentadas en primera fila del desfile de la marca Fendi las tres megacelebridades se robaron totalmente el show en la Semana de la Alta Costura en París, ¡qué momentazo!

Puro business

Shakira desfile Fendi parís Credit: DAI KUROKAWA/AFP via Getty Images

Después de robar cámara en el show de Viktor & Rolf con su look viral (¿con mensaje para Piqué?) cantante nacida en Barranquilla arribó con este look blanco y negro que era pura elegancia.

La diva

Cardi B Gaurav Gupta paris Credit: Francois Durand/Getty Images

Antes del show de Fendi la nacida en el Bronx se pasó con este modelito por el show del couturier Gaurav Gupta, ¡solo ella pudo lucirlo así de espectacular

Bella Seely y Marlene Favela

Marlene Favela y su hija Bella Seely Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

Otra que robó cámara pero a su mismísima mamá que la adorable Bella Seely, hija de la estrella de las telenovelas nacida en Durango que así de grande y bella apareció en el show de Disney On Ice en Ciudad de México, ¡adorables!

Príncipes de Gales

The Prince Of Wales Attends The Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage

Kate Middleton y el príncipe William mandaron a volar al protocolo para mostrarse sumamente afectuosos en público durante un partido de polo con fines caritativos celebrado en Egham, Reino Unido.

Biby Gaytán

Biby Gaytán Credit: Mezcalent

Otra que lució como princesa (¿y con un aire a Jackie Bracamontes?) fue la actriz y cantante mexicana quien se unió a la tendencia del blanco de pies a cabeza al aparecer en la presentación de la marca de productos de belleza Natura en Ciudad de México, ¡bella!

Heidi Klum

Heidi Klum Jean Paul Gaultier desfile paris Credit: Arnold Jerocki/Getty Images

De vuelta en París captamos a la top model y conductora alemana abriéndose paso con este atuendo sexy y provocador en el desfile del diseñador galo Jean Paul Gaultier, ¡guau!

Lidia Ávila

Disney On Ice Red Carpet Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

La actriz mexicana también acudió con unas adorables acompañantes al show sobre hielo de Disney en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, ¡divinas!

