Captan a Shakira en un restaurante con apuesto —y soltero—piloto de Fórmula 1 ¡las imágenes! Comensales del lujoso restaurante captaron el momento en que la barranquillera se acercó a su mesa. "¿Y donde fue eso? Ilumínenme por favor estoy sufriendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva vida de Shakira en Miami, FL., apenas comenzó el pasado 2 de abril cuando la cantante colombiana se mudó a la ciudad con sus dos hijos, Milan y Sasha, y decirle adiós a Barcelona, la ciudad que por años ella llamó su hogar. Desde entonces la hemos visto reencontrándose con viejos amigos, buscando una nueva mansión, recogiendo honores e incluso, relajándose con otros famosos para presenciar el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró el fin de semana pasado en la Ciudad del Sol. Ahí la barranquillera fue vista con el ídolo del cine Tom Cruise y sus fotos se hicieron virales en las redes. Pero hay otro encuentro supuestamente sucedido en esas fechas que está dando mucho de qué hablar en red y es el que supuestamente habrían sostenido la intérprete de "TQG" y "Chantaje" y sería con el campeón del la Fórmula 1 Lewis Hamilton. En una foto publicada por una cuenta de fans del piloto británico se observa a la artista de espaldas hablando con Hamilton en un encuentro que al parecer tuvo lugar en el lujoso restaurante Cipriani. En las imagenes se observa a Hamilton, acompañado por otro hombre de raza blanca, sonriendo mientras habla con la barranquillera. En redes circulan múltiples fotos y videos de los comensales que captaron a la artista acercándose a la mes del piloto de la escudería Mercedes. Según fuentes en España el encuentro había sucedido el 7 de mayo y que se trataría de una cena ofrecida por dicha empresa para celebrar la carrera. Shakira and Lewis Hamilton Credit: TW Lewis Hamilton es todo un rock star de la Fórmula 1 reconocido por su su sofisticado look y por su destacadísima carrera en la pista. Aquí lo vemos en el GP celebrado el fin de semana pasado en Miami: Shakira abriéndose paso en el GP de Miami celebrado el domingo pasado: Shakira F1 Grand Prix of Miami Credit: Chris Graythen/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hamilton, de 38 años, es un codiciado soltero de 38 años lleva 17 años en el circuito y ha obtenido 7 títulos mundiales de Fórmula 1. Es uno de los atletas mejor pagados del mundo, el único piloto de raza negra de la Fórmula 1 y que se ha expresado a favor de los derechos de la comunidad LGTBQ, la igualdad y las causas ambientales. Se le considera como uno de los mejores pilotos F1 de todos los tiempos y su fortuna asciende a millones. No suena nada mal, ¿no?

