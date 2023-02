Shakira aparece en San Valentín con una violenta canción: "Podría matar a mi ex" La cantante colombiana Shakira apareció en Instagram el día de San Valentín mientras limpia su casa y canta, ¿otra indirecta a su ex? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claramente Shakira continúa aventando indirectas bien directas a su expareja Gerard Piqué. La cantante apareció el día de San Valentín vestida completamente de negro, bien maquillada y con botas de tacón en un video mientras limpia el piso de su cocina interpretando "Kill bill" de SZA. "Podría matar a mi ex, no es la mejor idea", cantó la colombiana con una risa burlona. "Y la siguiente novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?", y continúa. "Podría matar a mi ex aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola. Lo hice todo por amor". La primera vez que la intérprete de "Waka waka" cantó directamente al padre de sus hijos, Sasha y Milan, de quien se separó en junio, fue con "Monotonía", en donde lloraba y aseguraba que el rompimiento no era culpa de ninguno de los dos, sino de la rutina. Shakira Shakira en Valentines | Credit: Instagram Shakira Después, lanzó una bomba mediática con "BZRP Music Session #53" junto al cantante Bizarrap, en donde abiertamente, Shak canta sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía. El exfutbolista, claro que no se quedó callado y siguió el juego cuando apareció manejando un Twingo, y de hecho muerto de la risa, en un programa en vivo también confesó que su sesión favorita de Bizarrap era que en la que aparecía su ex. Para rematar, el creador de Kings league, dejó más que claro con una foto en sus redes que su mujer era Clara Chía. Veremos si esta vez, Piqué responde a este romántico y tétrico video de San Valentín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira aparece en San Valentín con una violenta canción: "Podría matar a mi ex"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.