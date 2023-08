La sensual puesta en escena de Shakira dispara la temperatura: "Devórame otra vez" La cantante colombiana protagonizó otro momento cargado de sensualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira está exprimiendo el verano al máximo. En estos días fue captada disfrutando de su soltería con sus amigas, quemando la noche en Los Ángeles. Pero, además, sigue imparable en su trabajo creando nuevos contenidos desde los diferentes estudios de grabación: Londres, París y Miami. Lo que pocos se imaginaban es que también se atrevería con una salsa, pero no con una cualquiera, sino con un tema mítico del gran Lalo Rodríguez. A ritmo de "Devórame otra vez", la cantante colombiana disparó el termómetro e invitó a todos a comer Papas Sabritas, de cuyo último anuncio vuelve a ser protagonista. Shakira Shakira | Credit: The Grosby Group En dicho video, compartido por la famosa marca, Shakira se interpreta a ella misma, saliendo de su coche, rodeada de público, y dirigiéndose a la habitación del hotel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Allí le espera un triste sandwich que le canta la famosa salsa desde la bandeja. Para darle color y sabor, ella se une y la entonan juntos acompañados de las sabrosas papas mexicanas. Vestida de rojo pasión, la artista y el Sr. Cheese interpretan un dueto adorable en el que la cantante ha puesto su particular voz. La acogida ha sido, como era de esperar, maravillosa, y Shak se ha vuelto a llevar un sinfín de piropos y comentarios positivos. "El comercial perfecto", "Necesito esta canción completa", "Shakira es espectacular", "Viva Shakira, eres lo máximo". Y así, muchos más.

La sensual puesta en escena de Shakira dispara la temperatura: "Devórame otra vez"

