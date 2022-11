Shakira busca niñera: este es el salario y los requisitos que debe cumplir quien cuide a sus hijos Shakira está buscando una niñera para que cuide de sus hijos, Sasha y Milan, cuando estén establecidos en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Shakira se alista para su nueva vida en Miami! Ahora que la cantante llegó a un acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos y que está a punto de mudarse a su mansión de Miami, está buscando una niñera para que cuide de Sasha y Milan una vez estén establecidos en la Ciudad del Sol. Según reveló el creador de contenido Jefferson Ferney, la persona elegida para cuidar de los menores de 7 y 9 años deberá cumplir con varios requisitos, entre ellos la confidencialidad, por lo que firmará un contrato donde asiente a no hablar con la prensa. Para este puesto Shakira ofrece un salario $2,400 mensuales, más viáticos. La futura niñera, además, podrá vivir en la mansión de la artista. Shakira, Gerard Piqué y sus hijos Shakira, Gerard Piqué y sus hijos | Credit: Joan Amengual / VIEWpress Aunque Shakira aun no ha dejado saber en qué fecha se mudará a Estados Unidos, ya todo va quedando listo para que la estrella y sus hijos tenga una vida alejada del acoso de la prensa que sufren en Barcelona. La mansión a la que se mudan, que se encuentra sobre un lote de un cuarto de acre y tiene 9,125 pies cuadrados de espacio, cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, una amplia cocina moderna y una espaciosa sala de estar y comedor de área abierta. También cuenta con una cabaña, una piscina en el exterior y un muelle privado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo adelante los niños pasarán la mayor parte del tiempo en Miami, y según el acuardo al que han llegado sus padres, Piqué podrá viajar a Miami cuantas veces quiera a ver a sus hijos y ambos cubrirán los gastos de sus viajes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira busca niñera: este es el salario y los requisitos que debe cumplir quien cuide a sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.