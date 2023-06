Shakira: "Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada" Tras su mudanza a Miami, Florida, y los diversos cambios que ha vivido, Shakira abre su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Es bien sabido que este 2023 ha sido un año de importantes cambios en la vida de Shakira, que inició el año pasado cuando dio a conocer la separación definitiva de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. A partir de entonces, dejó Barcelona, España, donde radicaba, para mudarse a Florida, Estados Unidos, acompañada de sus vástagos. Además, ha logrado una serie de éxitos que incluyen el tema "Music Sessions #53" y ser nombrada Mujer del año por Billboard, además de romper varios récords guinness, entre otros. Ahora, la famosa, quien ha confesado que sus hijos y familia son "mi motor", también asegura que su carrera ha sido un impulso muy importante para seguir adelante. "Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago", confesó al diario mexicano Milenio. "Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio, la pasión y las ganas esas son las cosas que me impulsan; mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia, tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas". La compositora de origen colombiano está convencida que ahora es cuando las mujeres deben apoyarse unas a otras. "Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres; me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas: forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir", mencionó. Shakira Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental, creo que el apoyo entre nosotras es absolutamente necesario", continuó. "Hay que buscar el respeto y la camaradería, todo el apoyo y la sororidad". Shakira continúa trabajando, al tiempo que está dedicada a sus hijos y, según se dice, a darse una nueva oportunidad en el amor con el corredor de autos Lewis Hamilton.

