¡Shakira arrasa en su primera actuación con Bizarrap y rompe 14 récords Guinness! La artista se robó el show en el programa de Jimmy Fallon, donde reconoció haber tenido que soportar mucha "mierda" estos últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al borde de la medianoche, Shakira y Bizarrap hacían la aparición más esperada del momento en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Fue la primera puesta en escena de los artistas en un programa de televisión tras el estreno del tema del año. La cantante colombiana y su compañero arrasaron. La puesta en escena de la artista le valió todos los halagos por el despliegue de pasión y sentimiento que derrochó su autora. No se dejó nada en el tintero. Además de vivir la interpretación con toda la fuerza posible, Shakira, una de las mujeres más poderosas de nuestra lista en People en Español, deslumbró con un sensual look que no pasó desapercibido. Cuero y transparencias fueron algunas de las propuestas en términos de imagen que eligió la intérprete de la sesión #53 de Bizarrap. Shakira Shakira en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Y por si esto fuera poco, la entrevista con el conductor del show tampoco se quedó atrás. La feliz mamá de Sasha y Milan habló claro y sin tapujos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la canción ha sido tan importante para mí, es una manera saludable de canalizar mis emociones. Después de lanzar esta canción siento que no solo tengo fans, sino una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que piensan y sienten como yo, que ha tenido que soportar tanta mierda como yo lo he hecho. Y aunque escribí la canción para mí, siento que estaba destinada a muchas mujeres que necesitaban un foro y una voz que las representara", explicó en su entrevista con Jimmy Fallon. "La gente conecta con la música cuando es genuina, cuando viene de un lugar real. Y la cosa con esta canción es que se ha convertido en un himno para tantas mujeres", aseguró. La actuación en plató puso a bailar y cantar a los allí presentes que conectaron de inmediato con el aluvión de energía que Shakira desprendió. A este momento estrella de la televisión hay que sumarle el reciente anuncio de la organización Guinness World Records que afecta directamente a Shakira. La artista acaba de romper 14 récords Guinness con el tema junto al argentino que incluye, entre otras, las categorías: La canción más escuchada en Spotify en una semana, el video de música latina más visto en la historia de Youtube en sus primeras 24 horas y la artista femenina con más números 1 en el Latin Airplay de Billboard. La semana termina redonda para la artista quien no pudo más que agradecer en sus redes por la increíble acogida desde que comenzara esta agridulce aventura.

