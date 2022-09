Shakira revela qué famosos que la han apoyado en su difícil separación de Piqué A Shakira no le ha faltado el apoyo no solo de su familia, sino de muchos amigos y colegas que le han extendido la mano en estos momentos difíciles que atraviesa por su sonada separación de Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por primera vez desde que se separó de Gerard Piqué, Shakira ha hablado abiertamente del duro momento que ha atravesado en todos estos meses. No obstante, en este tiempo no le ha faltado el apoyo no solo de su familia, sino de muchos amigos y colegas que le han extendido la mano. "Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos", dijo en entrevista con la revista ELLE. "Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano", añadió. Shakira Shakira | Credit: Ian MacNicol/Getty Images Shakira, por tanto, ha sentido el calor de estas personas, quienes le han dado el valor suficiente para seguir adelante. "Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin tapujos, la cantante colombiana confesó que hizo todo lo posible por mantenerse al lado del padre de sus hijos. "Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", dijo a la revista. A pesar de estar viviendo "su hora más oscura", cree en el poder de las mujeres de salir adelante. "Las mujeres somos resilientes, ¿sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira revela qué famosos que la han apoyado en su difícil separación de Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.