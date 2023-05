Shakira anuncia estreno de su nueva canción y sorprende a los fans con las imágenes "Ése es el amor más real" El tema titulado "Acróstico" se estrena este jueves 11 de mayo y es una balada que formará parte del nuevo disco de la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace días corría el runrún de que Shakira estaba por estrenar un nuevo sencillo. Y este miércoles por fin la espera terminó con el anuncio oficial de su debut programado para el jueves 11 de mayo. El tema en cuestión se titula "Acróstico" y según múltiples fuentes es una balada que formará parte del próximo álbum de la artista colombiana. Y aunque las letras de la barranquilera han hecho temblar a su ex, Gerard Piqué, en fechas recientes, se desconoce hasta el momento si esta canción llevará un dardo envenenado o será simple y sencillamente un canto al amor. Lo curioso es que "Acróstico" se estrena en la semana en que muchas naciones celebran el Día de las Madres —en Estados Unidos, nuevo país de residencia de la cantante y sus hijos Sasha y Milan la fecha se celebra el segundo domingo de mayo, es decir, el próximo día 14—. La pregunta es si su nueva canción hablará del amor maternal pues en el teaser que compartió Shakira en sus redes se observa a una mamá pajarita con sus polluelos. "Que hermosa portada los tres, mamá y sus hijitos me causa ternura esa imagen. Al final ese es el amor más real".❤️, exclamó uno de milles de seguidores que en menos de una hora de publicado el anuncio le dieron "like" en Instagram. Shakira Credit: Gareth Cattermole/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La superestrella pop se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera con un importante premio recibido el sábado pasado, sus temazos con Karol G y Bizarrap, que han batido récords en la red y su comentada presencia en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Miami, FL., el fin de semana pasado donde a la colombiana le rondaron los galanes. "Acróstico" se estrena el jueves 11 de mayo a las 7:00 p.m. , hora del Este .

