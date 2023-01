¡Estas son las famosas amigas que acompañaron a Shakira en la fiesta en su casa! La colombiana no está sola y cuenta con mucho apoyo. Ellas son las mujeres que cantaron con ella su nuevo hit desde el balcón de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fiesta continúa para Shakira, quien sigue cosechando éxito con la sesión #53 con Bizarrap, ahora también arrasa con su nuevo reto de baile con el que ha puesto patas arriba las redes. Los videos siguiendo sus pasos se multiplican y ella los presume encantada. Está feliz y así lo dejó saber durante su reciente fiesta en su casa, con el hit a todo volumen y sus amigas bailando y cantando a todo dar. Pocos días después de ese momento en el balcón de su espectacular mansión en Barcelona, se han conocido quiénes son algunas de esas mujeres que la acompañan y arropan en esta significativa etapa. Curiosamente, dos de ellas son famosas y parejas de deportistas. Shakira Las amigas de Shakira | Credit: (Photo by LUIS ACOSTA / AFP) (Photo credit should read LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) "¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?", escribió Shak en sus redes junto a las imágenes de todas ellas celebrando por todo lo alto sus logros. Entre ellas no faltaron Rossana, esposa de Patrick Kluivert, exdirector de la cantera del Barcelona y exdelantero del primer equipo, además de amigo de Gerard Piqué. La unión entre ambas se hizo notar una vez más demostrando que es algo más que una relación de conocidas y esposas de reconocidos deportistas de élite. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya en su momento, Shakira le brindó su apoyo a ella y su familia tras el fallecimiento de su suegro. La artista acudió a darle el último adiós y a acompañar a la pareja. Junto a ellas también estuvo Taraneh, la mujer de Kyle Kuric, jugador del Barça de baloncesto. Las tres, además de otras amistades, rieron, saltaron y lo pasaron en grande a juzgar por las imágenes que la propia artista subió. Aunque mucho se ha dicho de que a Shakira no le gustaba compartir momentos con compañeros de Piqué y sus esposas, con estas imágenes queda confirmado que su relación y cariño va más allá del que fuera su pareja. De hecho, estando todavía juntos fueron vistos en celebraciones y festejos entrañables en familia de los que nació esta unión que se mantiene. Unas imágenes que descartan que la colombiana está sola y sin amigos en Barcelona. Una cosa es la incómoda situación personal con Piqué y su familia, y otra muy diferente es la relación con la ciudad y la gente que ha conocido durante todos estos años viviendo allí.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Estas son las famosas amigas que acompañaron a Shakira en la fiesta en su casa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.