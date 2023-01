¡Por todo lo alto! Así festejaron Shakira y sus amigas el éxito de su canción con Bizarrap Shakira compartió en sus historias de Instagram la gran fiesta que tuvo junto a sus amigas más cercanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el día en que lanzó la "Sesión #53" junto a Bizarrap, Shakira no ha dejado de ser el tema de conversación en todo el mundo. Si bien la barranquillera también ha sido muy criticada, es una realidad que la canción ha arrasado en plataformas como YouTube o Spotify. ¡Por eso Shak tuvo motivos para celebrar por todo lo alto! Desde su casa en Barcelona, la cantante compartió en sus historias de Instagram la gran fiesta que tuvo junto a sus amigas más cercanas, quienes festejaron el éxito de la canción a la que le tira con todo a Gerard Piqué. "¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?", escribió Shak al compartir las imágenes. Shakira Shakira | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En el video, a Shakira se le ve muy feliz junto a sus amigas, bailando y riendo, un momento que quiso compartir con el DJ argentino que la ayudó a romper todos los récords de audiencia. "Biza, un besito Biza", le dice Shakira en el video al famoso DJ que también ha grabado con artistas como, entre otros, Nathy Peluso, Villano Antillano, Residente, Nicky Jam y Cazzu. Pero por si fuera poco, Shakira recibió una serenata desde su balcón por parte de algunos de sus fans, quienes entonaron a toda voz la canción del momento y gritaban su nombre. La artista, por su parte, les dio las gracias y les tiró besos desde su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira, quien ha dedicado este tema a todas las mujeres que han atravesado por cosas similares a ella, ha sabido festejar el éxito de su tema musical, tal como lo ha dicho su hermano y roadmanager Tonino Mebarack. "Celebrando el primer puesto global. Está muy contenta, el primer puesto global es muy importante", aseguró.

