¡Shakira y Alejandra Espinoza juntas y traviesas! ¿Qué traman? Así fue su encuentro ¡Bomba! Estas dos mujeres de armas tomar viven un cómplice momento ¡con fuerte revelación incluida! Atentos a lo que viene... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Alejandra Shakira y Alejandra, ¿en qué andan? | Credit: Alejandra Espinoza: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images) Shakira: (Photo by Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Fendi) ¡Puro talento y belleza al cuadrado! Son dos mujeres apasionadas por lo que hacen, amantes de la vida, la familia y con visión de futuro. ¡Por eso juntas son una bomba aún más explosiva! El público gozará de la oportunidad de ver juntas a Shakira y Alejandra Espinoza en un encuentro único del que salieron risas, confesiones y una gran revelación. En medio de un verano lleno de planes, ambas artistas y ejemplos de inspiración para el público por su forma afrontar los retos, han estado juntas y tenido una charla única que tocará los corazones de la gente. ¿Cómo y cuándo se las podrá ver juntas, traviesas y en acción? Con Shakira en Europa de vacaciones y Alejandra haciendo lo propio (mira sus fotos en París), se ha dado el momento ideal para hablar de muchas cosas. Shakira ¡Shakira ya está en Londres y pisando fuerte! | Credit: IG/Shakira "Te espero para compartir ese momento tan especial", anunciaba Shakira, visiblemente encantada de vivir esta experiencia junto a Alejandra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha sido el programa Primer impacto el que ha logrado la exclusiva, no solo de hablar con la cantante colombiana, sino de hacerlo de la mano de la conductora y actriz. El adelanto de lo que viene lo dice todo. ¡La cita es este jueves las 5pm/4c, por Primer impacto, Univision!

